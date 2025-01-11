عربية النواب: مصر دائمًا داعمة للشعب السوري الشقيق والتاريخ شاهد على ذلك

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إرسال مصر لطائرة شحن مدنية تابعة لشركة مصر للطيران محملة بـ15 طنا من المساعدات الإغاثية والأدوية والأغذية المقدمة من الهلال الأحمر المصري للهلال الأحمر العربي السوري بمثابة دليل قاطع على الموقف المصري الداعم لسوريا والشعب السوري الشقيق.

وأكد أباظة في بيان له اليوم السبت، تأييده التام لتأكيد وزارة الخارجية بأن تقديم المساعدات الإغاثية من الشعب المصري إلى الشعب السوري يأتى في إطار الحرص على دعم الشعب السوري الشقيق وتأكيدا على الوقوف بجانبه في ظل الروابط الشعبية التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا على ضرورة أن يبادر المجتمع الدولى بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب السوري.

وأكد النائب أن مصر طوال السنوات الماضية وهى تحتضن الشعب السورى الشقيق الذى يعيش على أرض مصر ويحظى بكل الحب والعناية من مصر وشعبها العظيم فلا فرق بين الشعبين المصري والسوري على أرض مصر وبشهادة كل السوريين الأشقاء والأعزاء داخل مصر.

وأشار إلى أن السوريين داخل مصر أعربوا عن سعادتهم الغامرة باحتضان مصر على مدار السنوات الماضية وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة رفضه القاطع لأى تدخل خارجى فى الشئون الداخلية لسوريا، مؤكدًا على ضرورة مشاركة كل القوى السياسية والشعب السورى بجميع اتجاهاته فى تحديد مستقبل سوريا والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها.

