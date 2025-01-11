موعد كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

ضرب فريق ريال مدريد موعدًا مع غريمه التقليدي برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025، ليتجدد الكلاسيكو ولكن على أراضي المملكة العربية السعودية.

تقام النسخة الحالية من بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية للمرة الخامسة على التوالي، بمشاركة 4 من أبرز الأندية الإسبانية، وهي: ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، ريال مايوركا وصيف كأس ملك إسبانيا، برشلونة وصيف الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وأتلتيك بلباو حامل لقب كأس ملك إسبانيا.

اكتسح ريال مدريد، ريال مايوركا في نصف نهائي السوبر الإسباني بثلاثية نظيفة، بينما تغلب برشلونة على اتلتيك بلباو بثنائية دون رد.

يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني، مثلما استضاف مباراتي نصف النهائي يومي الأربعاء والخميس 8 و9 من يناير الجاري.

ومن المتوقع، أن يشهد الكلاسيكو تألق العديد من النجوم البارزين في صفوف الفريقين، مثل كيليان مبابي فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام من ريال مدريد، ولامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا من برشلونة.

موعد كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني بين برشلونة ضد ريال مدريد

تقام مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد ضد برشلونة، غدًا الأحد الموافق 12 يناير 2025، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وحدد الاتحادان الإسباني والسعودي لكرة القدم موعد الكلاسيكو بين برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني، لينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

تذاع مباراة الكلاسيكو بين برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني عبر شبكة قنوات SSC السعودية، على أن تنقلا قناتي SSC 1 وSSC 5، بالإضافة إلى قناة MBC مصر 2.