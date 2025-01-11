خطوات جادة لتعزيز الاستثمار في الغابات الشجرية وتحقيق تنمية مستدامة بقنا

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا اجتماعًا مع مستثمري الغابة الشجرية بمحطة معالجة فرشوط، بهدف تشجيع الاستثمار الجاد والهادف، وتوفير المناخ الاستثماري المناسب، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية، وذلك للمساهمة في دعم وتنمية مصادر الدخل القومي.

جاء ذلك بحضور المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والدكتورة أسماء حسين، مدير عام شؤون البيئة وإدارة الغابات الشجرية التابعة لمحطات المعالجة.

ومن جانبه أكد نائب محافظ قنا، أن مشروع زراعة الغابات الشجرية باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال أبعاد متعددة تشمل، البُعد البيئي و التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، والبُعد الاقتصادي بترشيد استهلاك المياه العذبة وتقليل الحاجة للاستيراد، والبُعد الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل جديدة لشباب القرى المتاخمة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة، و البُعد التنموي بإقامة مشروعات مكملة ورفع مستوى المعيشة للسكان المحليين بالمناطق المحيطة بالغابات في المناطق الصحراوية، مما يسهم في الحد من التكدس السكاني بمناطق الوادي.

و أوضح المهندس رجب عرفة، أن إجمالي كميات مياه الصرف الصحي المعالجة بمحافظة قنا يبلغ حوالي 300 ألف متر مكعب يوميًا، مشيرا إلى عدم استغلال هذه المياه بشكل بيئي واقتصادي قد يؤدي إلى أضرار جسيمة، تشمل كوارث وانهيارات تهدد القرى المجاورة لمحطات المعالجة.

وأضاف عرفة، بأن الاستخدام الآمن لهذه المياه في زراعة الغابات الشجرية يساعد في تقليل تلوث الهواء والتربة، وتحسين المناخ، مشيرا إلى أن عددًا من الشركات الكبرى استثمرت في الغابة الشجرية بمحافظة قنا، منها شركة الواحة الخضراء وبالم هيلز، استأجرتا 1200 فدان بمزرعة محطة فرشوط، و شركة الولي استأجرت 200 فدان (125 فدانًا بالمرحلة الأولى، و75 فدانًا بالمرحلة الثانية) بأبوتشت، و شركة التخيل الحجازي استأجرت 400 فدان بأبوتشت (150 فدانًا مرحلة أولى، و250 فدانًا مرحلة ثانية)، و شركة العربية استأجرت 1000 فدان بنجع حمادي، و شركة المزارع المصري استأجرت 515 فدانًا بالصالحية، و جمعية اتحاد القبائل المصرية والعربية، استأجرت 350 فدانًا بالصالحية، و شركة إيفرجرين، استأجرت 256 فدانًا بقوص، و شركة إيجى وودتريد استأجرت 230 فدانًا بقوص.

وتابع عرفة، أن زراعة المحاصيل الزيتية والأعلاف والأسمدة العضوية وفقًا للكود المصري رقم 501 لعام 2015 تهدف إلى جعل محافظة قنا مركزًا رئيسيًا لإنتاج الزيوت، الأعلاف، والأسمدة العضوية.