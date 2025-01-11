الإصلاح والنهضة: الحفاظ على الثروات الوطنية جزء لا يتجزأ من تحقيق العدالة

أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالرسائل التي تضمنتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للأكاديمية العسكرية مؤكدًا أنها رسائل هامة تعكس واقع التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وجهودها المستمرة لتعزيز التنمية الشاملة والحفاظ على استقرار الوطن.

وأضاف عبد العزيز بأن ما أشار إليه الرئيس من دور الدولة في تحسين البنية التحتية والخدمات، مثل تطوير قطاع النقل بتكلفة 2 تريليون جنيه ومضاعفة عدد الجامعات خلال السنوات العشر الماضية، يعكس رؤية واضحة للاستثمار في مستقبل مصر وأبنائها، بما يمثل استراتيجية متكاملة لإعادة بناء الأوطان والإنسان معًا.

وأوضح عبد العزيز بأن تحذير الرئيس من تداعيات إهمال تطوير القاهرة والإشارة إلى الخسائر الاقتصادية، مثل فقدان 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس نتيجة للتغيرات الإقليمية، يعكس إدراكاً عميقاً للتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد وأهمية الاستمرار في بناء القدرات الوطنية ويدل على رؤية شاملة للتحديات الداخلية والإقليمية والدولية في ذات الوقت.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أهمية الرسالة المتعلقة بعدم بيع مقومات الدولة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، مؤكدًا أن الحفاظ على الثروات الوطنية وتوظيفها بالشكل الأمثل هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار عبد العزيز إلى أن نجاح مصر في دعم جهود وقف الحرب في غزة منذ أكتوبر 2023 يعكس دورها المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن هذه الجهود السياسية والدبلوماسية تمثل بُعداً مهماً من أبعاد قوة الدولة المصرية.

واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بأن تصريحات الرئيس تعد دعوة لكل المصريين للعمل بجدية والتكاتف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية. ونحن في حزب الإصلاح والنهضة نؤكد دعمنا لهذه الرؤية ونسعى للمساهمة في تحقيق أهدافها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.