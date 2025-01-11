وزير الصحة ومحافظ المنوفية يتفقدان مشروع إنشاء مركز أورام منوف

قام الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، بتفقد مشروع إنشاء مركز أورام منوف، والذي يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المشروع يُقام بتكلفة تقديرية تبلغ 2.2 مليار جنيه، على مساحة 29 ألف متر مربع، ويتكون من 6 طوابق تضم أقساماً متعددة تشمل صحة المرأة، الأشعة، الطب النووي، والطوارئ، بالإضافة إلى 15 عيادة خارجية متخصصة، ومعامل طبية متطورة.

وأضاف عبدالغفار أن الطاقة الاستيعابية للمركز تصل إلى 203 أسرة، موزعة بين أسرّة داخلية، وأسرّة عناية مركزة، وأسرّة العلاج التلطيفي، مع تخصيص وحدات لزرع النخاع والجراحات الدقيقة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن مركز أورام منوف سيُحدث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية لمرضى الأورام بمحافظة المنوفية، مشدداً على حرص المحافظة على إزالة أي معوقات تساهم في سرعة إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

رافق الوزير والمحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي وزارة الصحة، بينهم محمد موسى نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام، والدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إلى جانب أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.

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