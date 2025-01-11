ads
السبت 11 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير الصحة ومحافظ المنوفية يتفقدان مشروع إنشاء مركز أورام منوف

بتكلفة 2.2 مليار جنيه..

جانب من الجولة
جانب من الجولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قام الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، بتفقد مشروع إنشاء مركز أورام منوف، والذي يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المشروع يُقام بتكلفة تقديرية تبلغ 2.2 مليار جنيه، على مساحة 29 ألف متر مربع، ويتكون من 6 طوابق تضم أقساماً متعددة تشمل صحة المرأة، الأشعة، الطب النووي، والطوارئ، بالإضافة إلى 15 عيادة خارجية متخصصة، ومعامل طبية متطورة.

وأضاف عبدالغفار أن الطاقة الاستيعابية للمركز تصل إلى 203 أسرة، موزعة بين أسرّة داخلية، وأسرّة عناية مركزة، وأسرّة العلاج التلطيفي، مع تخصيص وحدات لزرع النخاع والجراحات الدقيقة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن مركز أورام منوف سيُحدث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية لمرضى الأورام بمحافظة المنوفية، مشدداً على حرص المحافظة على إزالة أي معوقات تساهم في سرعة إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

رافق الوزير والمحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي وزارة الصحة، بينهم محمد موسى نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام، والدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إلى جانب أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.

IMG-20250111-WA0048
IMG-20250111-WA0048
IMG-20250111-WA0046
IMG-20250111-WA0046
IMG-20250111-WA0045
IMG-20250111-WA0045
IMG-20250111-WA0047
IMG-20250111-WA0047
IMG-20250111-WA0043
IMG-20250111-WA0043
IMG-20250111-WA0044
IMG-20250111-WA0044
IMG-20250111-WA0042
IMG-20250111-WA0042
IMG-20250111-WA0036
IMG-20250111-WA0036
الطب النووي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية رئيس مجلس الوزراء صحة المراة