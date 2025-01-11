نائب بالشيوخ: رسائل الرئيس خلال زيارة الأكاديمية العسكرية أكدت أهمية الوعي

أكد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا في حزب الوفد أهمية الرسائل التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية، والتي جاءت في إطار تعزيز مفهوم الوعي الشامل بما تشهده المنطقة من أحداث والجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتفادي تبعات هذه الأحداث والتحديات الناتجة عنها، بالإضافة إلى حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في كافة المجالات والقطاعات المختلفة.

وأوضح الجندي في بيان له اليوم، أن رسائل الرئيس السيسي أكدت أهمية الوعي في مواجهة كافة التحديات والأزمات الراهنة، مشددًا على ضرورة أن يعي المواطن أن ما تحقق خلال السنوات القليلة الماضية هو إنجاز حقيقي شامل، وليس متوقف فقط على شبكات الطرق والنقل والمواصلات كما يتصور البعض، وإنما أيضًا كان في الصناعة والسياحة والطاقة والصحة والتعليم والزراعة وكافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وأيضًا السياسية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الجهود التنموية التي تمت بسواعد المصريين واصطفافهم الوطني هي التي صنعت من مصر دولة قوية، وجعلتها صامدة أمام كافة التحديات الراهنة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وهو خير دليل على أن القيادة السياسية والدولة المصرية تمتلك برنامجا يستهدف تحقيق القدرة على الانطلاق لمستقبل أفضل نحو التنمية الحقيقية.

ونوّه النائب المهندس حازم الجندي بأن حرص الرئيس السيسي على التواجد الدائم بين أبناء المؤسسة العسكرية والأمنية، وتوجيه الرسائل لهم يمثل دعمًا نفسيًا لهم ودفعة نحو أهمية دورهم البطولي في الحفاظ على الدولة وحماية الوطن من المخاطر المحيطة، مثمنًا توجيه الرئيس السيسي لهم بضرورة تنمية العلم والوعي كسلاح مهم ورادع لكافة المحاولات التي تتربص بالدولة المصرية وما يُحاك حولها من مخاطر وتحديات، كما كانت القضية الفلسطينية حاضرة أيضًا للتأكيد على دور مصر الداعم للأمن والاستقرار وحقوق الشعوب الشقيقة في المنطقة.