دوري أبطال أفريقيا.. حافلة الأهلي تتوجه إلى ملعب مباراة استاد أبيدجان الإيفواري

تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من فندق الإقامة في العاصمة الإيفوارية أبيدجان إلى ملعب فيليكس هوفويت بوانيي استعدادا لمواجهة استاد ابيدجان بعد قليل في دوري أبطال أفريقيا

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا من غرفة ملابس الأهلي في ملعب فيليكس هوفويت بوانيي قبل مواجهة استاد أبيدجنا في الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع استاد أبيدجان الإيفواري في السادسة مساء اليوم السبت في الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أورلاندو (جنوب إفريقيا) – 8 نقاط.

الأهلي (مصر) – 7 نقاط.

شباب بلوزداد (الجزائر) – 6 نقاط.

استاد أبيدجان (كوت ديفوار) – نقطة واحدة.

موعد مباراة الأهلي واستاد ابيدجان

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهي المباراة التي تقام ضمن مباريات المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا التي تضم كلًا من الأهلي وأورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد وإستاد أبيدجان.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المنتظر أن تنقل قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان.

قائمة الأهلي في كوت ديفوار

وضمت قائمة الأهلي كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.