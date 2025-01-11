رسميًا.. قطر القطري يعلن التعاقد مع بيرسي تاو

أعلن نادي قطر القطري، رسميًا، التعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، قادما من النادي الأهلي في صفقة انتقال حر.

ووقع بيرسي تاو على عقد انتقاله لنادي قطر القطري لمدة 6 أشهر رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووصل بيرسي تاو إلى قطر أمس، وخضع للفحص الطبي اليوم السبت، وبعدها تم توقيع العقود بعد التأكد من عدم وجود أي اصابات مزمنة.

موعد مباراة بيرسي تاو الأولى مع قطر القطري

ولن يشارك بيرسى تاو مع فريقه الجديد فى مباراة الدحيل القطري المقرر لها غداً الأحد، بالجولة الثانية عشرة من الدوري القطري بسبب إجراءات التوقيع والكشف الطبى.

ومن المقرر أن تكون مشاركة بيرسي تاو الأولى مع قطر القطري، بعد رحيله عن النادي الأهلي، أمام النصر الإماراتي في 17 يناير الجاري على استاد آل مكتوم في دبي.