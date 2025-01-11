من قرية صيادين إلى جنة الغواصين.. الغردقة قصة نجاح مصرية في صناعة السياحة العالمية

أيام قليلة وتحتفل محافظة البحر الاحمر، الذكرى 55 لمعركة شدوان، حيث شارك أبناء الغردقة والبحر الأحمر والصيادين القوات المسلحة لصد العدوان الإسرائيلى على جزيرة شدوان، وعملية الإنزال التى حاولت أن تنفذها القوات الإسرائيلية على الجزيرة حتى اضطرت إلى الانسحاب، وأصبحت ذكرى المعركة هو العيد القومى لمحافظة البحر الأحمر.

تعتبر مدينة الغردقة واحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر والشرق الأوسط، وقد شهدت تحولات جذريّة خلال العقدين الماضيين. في هذا التقرير، سنستعرض رحلة الغردقة الزمنية، من مدينة هادئة ذات إمكانات سياحية محدودة إلى قبلة للسياح من جميع أنحاء العالم.

الغردقة قبل 20 عاماً: لؤلؤة خفية...

قبل عقدين من الزمان، كانت الغردقة مدينة صغيرة ذات طابع بدوي أصيل، تتميز بشواطئها الخلابة ومياهها الصافية، إلا أنها كانت تفتقر إلى البنية التحتية السياحية المتكاملة. كانت الحياة فيها هادئة، وتقتصر الأنشطة السياحية على الغوص والسنوركلينج في المناطق القريبة من الشاطئ.

وكانت الفنادق والمطاعم محدودة العدد، وكانت الخدمات السياحية الأساسية غير متوفرة بالشكل المطلوب، حيث كان متردديها من المحليين فقط اي المحافظات المجاورة كانت وجهتم للسياح بشكل أساسي، ولم تكن معروفة على المستوى الدولي، والبنية التحتيه ومنها الطرق والخدمات العامة، كانت بسيطة ومتدنية، ولم تكن مجهزة لاستقبال أعداد كبيرة من السياح.

التحول الكبير:الغردقة في 2025:

شهدت الغردقة تحولاً كبيراً خلال العقدين الماضيين، حيث تحولت من مدينة صغيرة إلى مدينة عالمية تضم فنادق فاخرة ومنتجعات سياحية عالمية المستوى.

حيث شهدت المدينة نمواً سكانياً وسياحياً هائلاً، من خلال زيادة أعداد الفنادق والمنتجعات بشكل كبير، فيما أصبحت الغردقة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات السياحية، بما في ذلك " الغوص، والسنوركلينج، والرياضات المائية، والجولات السياحية، والمهرجانات الثقافية".

تم تطوير البنية التحتية بشكل كبير، حيث تم إنشاء طرق جديدة ومطار دولي، وتحسين شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وأصبحت الغردقة وجهة سياحية عالمية، تستقبل ملايين السياح من مختلف الجنسيات سنوياً.

كما أولت الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع السياحة في الغردقة، حيث قدمت العديد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، بينما شهدت الغردقة استثمارات ضخمة في قطاع السياحة، مما أدى إلى إنشاء العديد من الفنادق والمنتجعات والمرافق الترفيهية.

ويذكر انه، أثناء تولي اللواء أحمد عبدالله منصب محافظ البحر الأحمر السابق، قام بالتنسيق مع الجهات المعنية بأكبر عمليه تسويق سياحي لمدينة الغردقة بشكل فعال على المستوى الدولي، مما ساهم في زيادة الوعي بها كوجهة سياحية عالمية جاذبة.

ويتزايد الضغط علي مدينة الغردقة، وخاصة السياحة البحرية والشاطئية بسبب السياحة المكثفة، مما يساعد على توفير فرص عمل للشباب في القطاع السياحي، علما بأن الدولة تعمل علي تنويع مصادر الدخل في الغردقة والبحر الاحمر، وذلك عدم الاعتماد بشكل كامل على السياحة فقط .

تعتبر قصة تحول الغردقة من مدينة صغيرة إلى مدينة عالمية قصة نجاح كبيرة. ومع ذلك، هناك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها للحفاظ على هذا النجاح وتطوير المدينة بشكل مستدام.

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