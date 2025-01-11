ads
السبت 11 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمنى يكشف حقيقة مقطع صوتي فبركته جماعة الإخوان الإرهابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلًا صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا رسالة صوتية والزعم بكونها منسوبة لأحد القيادات الأمنية بمديرية أمن سوهاج يتحدث فيها عن الأوضاع الأمنية بالمحافظة.
وأكد المصدر أن المقطع المشار إليه مفبرك ويأتى فى إطار المخططات الآثمة للجماعة الإرهابية وما دأبت عليه من نشر الشائعات وتزييف الحقائق وإختلاق الوقائع لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يعيه الشعب المصرى.. وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيه.   

مصدر أمني فيديو لجماعة الإخوان رسالة صوتية سوهاج