الدنمارك تعرب لإدارة ترامب عن استعدادها لمناقشة تعزيز الأمن في جرينلاند

ذكرت صحيفة "أكسيوس" الأمريكية، اليوم السبت، أن الدنمارك أبدت استعدادها لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمناقشة تعزيز الأمن في جرينلاند وزيادة الوجود العسكري الأمريكي هناك، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق من يناير الجاري، صرحت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، بأن جزيرة جرينلاند ليست مطروحة للبيع، في رد مباشر على تصريحات ترامب، الذي أعرب مرارًا عن رغبته في شراء الجزيرة الواقعة في المنطقة القطبية الشمالية.

وبحسب مجلة "بولتيكو" الأمريكية، أكدت فريدريكسن أن رئيس وزراء جرينلاند، موتي إيجيدي، عبّر بشكل واضح عن موقف سكان الجزيرة، الذين يرفضون تمامًا أي فكرة تتعلق ببيعها، سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل.

تأتي هذه التصريحات بعد أن أعاد ترامب طرح مقترحه السابق بشأن شراء جرينلاند، وهو اقتراح كان قد أثاره لأول مرة في عام 2019 خلال ولايته الأولى، حيث وصف امتلاك أراضٍ في القطب الشمالي بأنه أمر استراتيجي وضروري. وقد قوبل هذا الطرح بانتقادات شديدة من فريدريكسن التي استهجنت الفكرة آنذاك.