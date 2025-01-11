بيراميدز يتوجه إلى ملعب 11 نوفمبر لمواجهة ساجرادا الأنجولي| صور

غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز فندق إقامتها في مدينة لواندا العاصمة الأنجولية في طريقها إلى استاد 11 نوفمبر، استعدادًا لخوض مباراة ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي بيراميدز مع ساجرادا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد 11 نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وعقد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين شرح خلالها خطة اللعب والتشكيل، والمطلوب تنفيذه في اللقاء الهام.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس النادي ورئيس البعثة على أن يكون في وداع اللاعبين قبيل التحرك للملعب، وطالبهم بالفوز وتأكيد التأهل للدور ربع النهائي من البطولة القارية.

ترتيب بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

يحتل بيراميدز والترجي التونسي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط لكل منهما، جمعها كل فريق من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة وتلقي هزيمة واحدة، بينما يأتي ساجرادا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل دجوليبا المجموعة برصيد نقطتين.

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا

ويدير اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، ويعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

ويراقب المباراة أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب إفريقيا.

قائمة بيراميدز لمواجهة ساجرادا

ويستمر غياب المغربي محمد الشيبي، ومهند لاشين ومحمود عبد العاطي دونجا عن بيراميدز في مباراة ساجرادا الليلة بسبب الاصابة كما يغيب محمد حمدى بعدما فضل الجهاز الطبي استبعاده من اللقاء بسبب إصابته في عضلات البطن.

وتضم قائمة بيراميدز لمواجهة ساجرادا كل من أحمد الشناوي، شريف إكرامي، يوسف نادر في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي،علي جبر، أسامة جلال، طارق علاء، كريم حافظ، وفي خط الوسط: بلاتي توريه، رمضان صبحي، مصطفى فتحي، أحمد توفيق، محمد رضا بوبو، وليد الكرتي، إبراهيم عادل، أحمد عاطف قطة، عبد الرحمن مجدي، صديق إيجولا، وفي خط الهجوم: فيستون ماييلي، يوسف أوباما، دودو الجباس، ومروان حمدي.