الأشموني يطمئن على نسب تنفيذ أعمال رصف الشوارع الرئيسية والفرعية بمنيا القمح

اطمأن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية لرصف الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة منيا القمح بتكلفة إجمالية 8 مليون و500 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024 / 2025.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية وفتح محاور مرورية جديدة تساهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق الراحه للمسافرين.

وشدد المحافظ على أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بضرورة التنسيق مع المشرف على تنفيذ المشروع لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال ودخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بالبنية التحتية وتحقيق الراحة للمواطنين.

وأوضح رئيس المركز، أنه جاري تنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية بمساحة 5500 م2 من إجمالي المسطح 16500 م2 والتي شملت شوارع العمدة ورافده وشارع صلاح سالم ورافده بقطاع هندسة الري بنسبة تنفيذ بلغت 35% واعتماد مالي قدره 8 مليون 500 ألف جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2024.