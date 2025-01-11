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السبت 11 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أسرة كاملة.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث سيارتين نقل بأطفيح

أرشيفية
أرشيفية
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لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما بينما أصيب زوجها وطفلتهما الأخرى في حادث تصادم سيارتين نقل بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل جامبو بأخري نقل مما تسبب في مصرع ربة منزل 38 سنة وابنتها 13 سنة بينما أصيب زوجها 40 سنة وطفلتهما الأخرى 3 سنوات، جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابان إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. 

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