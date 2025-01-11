مدينة القرين بالشرقية تشهد أكبر حملة تجميل للشوارع

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين للإستماع إليهم وتلبية احتياجتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

حيث شنت رئاسة مدينة القرين حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع ونقلها للنقطة الوسيطة خارج الكتلة السكنية بالمدينة وكذلك مراجعة وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بجميع أنحاء المدينة.

وانتشر عمال النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية بجميع شوارع المدينة على مدار الساعة لإزالة أي تراكمات لقمامة بالشوارع وكذلك صيانة أعمدة وكشافات الإنارة لتحسين جودة الحياة أمام المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدا في النهوض بمستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدا اننا نعمل جاهدين لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الشرقاوى.