محافظ البحيرة: 2025 يشهد دخول أول مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة تشهد خطوات هامة لتعزيز التعليم ودعمه بمشروعات تنموية مبتكرة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت محافظ البحيرة، أن قطاع الأبنية التعليمية يشهد تنفيذ 6 مشروعات جديدة ضمن الخطة الاستثمارية لهيئة الأبنية التعليمية للعام المالي الحالي بتكلفة إجمالية تتجاوز 248 مليون جنيه، والتي من المقرر الإنتهاء من تنفيذها خلال هذا العام.

ومن أبرز هذه المشروعات إنشاء مدرسة المتفوقين الثانوية في العلوم والتكنولوجيا بمدينة دمنهور بتكلفة إجمالية تتجاوز 150 مليون جنيه والتي من المتوقع الانتهاء من الأعمال بها في نوفمبر المقبل.

مدرسة شهاب الدين الابتدائية برشيد بتكلفة 18 مليون و400 ألف جنيه.

مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات برشيد بتكلفة 20 مليون و900 ألف جنيه، والمقرر الانتهاء من الأعمال بها في أكتوبر المقبل.

مدرسة السيدة راضية الابتدائية المشتركة بكوم حمادة بتكلفة 14 مليون و600 ألف جنيه والمقرر الانتهاء منها في يوليو القادم.

مدرسة صلاح الدين الرسمية للغات بالتحرير مركز بدر بتكلفة 23 مليون و800 ألف جنيه.

مدرسة ابتوك للتعليم الأساسي بشبراخيت بتكلفة 20 مليون و400 ألف جنيه، والمقرر الانتهاء منها في أغسطس المقبل.

وأكدت محافظ البحيرة أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المدارس على مستوى المحافظة،مما يسهم في تحسين البيئة التعليمية ويوفر فرص تعليمية متميزة للطلاب، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، التي تعتبر أحد محاور التطوير في مصر، مشيرة أن المحافظة تواصل مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة، عبر تقديم كافة الخدمات للمواطنين وتحقيق أفضل مستوى من التعليم لأبنائها.