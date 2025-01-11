مدير تعليم الفيوم: استبعاد رئيس لجنة عزبة مفتاح للتعليم الأساسي في إطسا

ترأس الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة انضباط وانتظام اللجان الامتحانية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024.

استبعاد رئيس لجنة عزبة مفتاح بإطسا

وفي إطار متابعته للجان الامتحانات، قرر الدكتور قبيصي استبعاد رئيس لجنة عزبة مفتاح للتعليم الأساسي في إطسا بسبب عدم الالتزام بمواعيد بدء الامتحان، حيث تم ملاحظة تواجد عدد من أولياء الأمور داخل اللجنة حتى الساعة 8:20 صباحًا، وهو ما يعد مخالفة للإجراءات القانونية الخاصة بالامتحانات، كما أشار وكيل الوزارة إلى ضرورة الالتزام التام بجميع التعليمات الخاصة بالامتحانات لضمان سيرها بالشكل المطلوب.

كما قرر وكيل الوزارة ، إحالة عدد 4 ملاحظين بلجنة مدرسة طبهار الابتدائية الجديدة، التابعة لإدارة أبشواي التعليمية إلى التحقيق لتواجدهم داخل اللجنة الامتحانية على الرغم من وجود موانع لديهم باللجنة.

تأكيد على المتابعة المستمرة

كما شدد الدكتور قبيصي على ضرورة المتابعة المستمرة والتواصل بين اللجان الامتحانية وغرفة العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وذلك لضمان الانضباط الكامل في جميع اللجان الامتحانية وعدم حدوث أي مخالفات.

وتستمر غرف العمليات في متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع مدارس الفيوم، مع التأكيد على الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بالامتحانات لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم ومنضبط.

وفي سياق متصل، خلال جولة لجنة متابعة المديرية للجان الامتحانية بامتحانات النقل، تبين وجود خطأ فى نموذج اللغة العربية - النحو في إدارة تعليمية، وقام السيد موجه عام اللغة العربية بالتواصل لتلافي ذلك الخطأ، وتم إحالة الموضوع إلى الشئون القانونية لاتخاذ اللازم.

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