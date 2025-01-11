مطار القاهرة يوقع اتفاقية لإدارة 6 استراحات

وقعت شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية لخدمات الطيران ( E.A.s) شراكة استراتيجية مع مجموعة بلازا بريميوم الرائدة عالميًا في خدمات الضيافة بالمطارات بموجبها تتولى المجموعة إدارة وتشغيل وتسويق 6 استراحات بمباني الركاب بمطار القاهرة الدولي مستفيدة من خبرتها العالمية والجوائز الحائزة عليها في تقديم تجارب الضيافة. ومن المقرر تسمية هذه الاستراحات لتصبح استراحة (C.A.C&E.A.S) by( plaza premium group)، يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.

كما خصصت شركة ميناء القاهرة الجوي استراحات المطار بالكامل إلى المشروع المشترك الذي تم إبرامه بين مجموعة بلازا بريميوم والشركة المصرية لخدمات الطيران، حيث تسلمت الشركة المصرية لخدمات الطيران (E.A.S) إدارة 6 استراحات موزعة في مباني الركاب الثلاثة بالإضافة إلى المبني الموسمي وأيضا تطوير استراحة جديدة بالقرب من بوابات F بمبني الركاب 3.

وقال المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن هذه الشراكة تأتي في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للركاب والعمل على تقديم مطارات مشرفة خاصة في ضوء ما تشهده المطارات المصرية من انتعاشه ملحوظة في حركة السفر والوصول.

وقال المحاسب مجدي اسحق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، إننا ملتزمون بتعزيز تجربة المطار ودعم رؤية في أن تصبح وجهة عالمية رائدة مؤكدا أن الشراكة تمثل بداية عصر جديد في مجال الضيافة داخل المطارات، خاصة وأن مطار القاهرة يعد مركزًا حيويًا لحركة النقل الجوي في مصر والمنطقة ويلعب دورًا هامًا في الاقتصاد والربط الجوي ويعد الأكثر ازدحامًا في مصر وإفريقيا حيث استقبل 28 مليون و775 ألف مسافر في عام 2024.

يذكر أن هذا التعاون يمثل دخول مجموعة بلازا بريميوم الرسمي إلى السوق المصري وخطوة جديدة في توسيع الشركة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب توسعاتها الأخيرة في أسواق رئيسية أخرى مثل السعودية وكينيا والإمارات.