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السبت 11 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالوراق

أرشيفية
أرشيفية
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لقيت ربة منزل مصرعها فيما أصيب 5 أشخاص آخرين، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة قسم شرطة الوراق.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ميكروباص وملاكي، نتج عن الحادث مصرع  ربة منزل وإصابة 5 أشخاص آخرين من مستقلي السيارة الميكروباص.

جرى نقل جثمان المتوفاة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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