شعبة المصدرين تستهدف حل 80% من مشاكل الوكلاء التجاريين والمستثمرين المحليين بنهاية 2025

عقدت شعبة المصدرين و المستوردين والوكلاء التجاريين بغرفة الجيزة التجارية اجتماعها الشهرى برئاسة أحمد عتابى .

حيث يأتي ذلك في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها شعبة المصدرين و المستوردين والوكلاء التجاريين بغرفة الجيزة التجارية ، لبحث آليات دعم وتنمية القطاع التصديرى وحل مشكلات ومعوقات عمل الوكلاء التجاريين وتذليل التحديات التي تعرقل انسياب الصادرات المصرية للأسواق العالمية

خلال الاجتماع، أعلن أحمد عتابى، رئيس شعبة المصدرين و المستوردين والوكلاء التجاريين، أن الشعبة تبذل جهوداً حثيثه خلال المرحلة الحالية لحصر المشاكل التي تواجه الوكلاء التجاريين والمستثمرين المحليين ، حيث تستهدف حل 80% منها بنهاية عام 2025أو على الأقل الرد بإجابات واضحة وصريحة بشأنها وكيفة التعامل معها على مدار العام.

كما أشار عتابي في تصريحات صحفية اليوم الى ان الشعبة تعكف حالياً على اعداد دراسات جدوي لعدد من الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها محافظة الجيزة كما تسعى لخلق شراكات اقتصادية جديدة وكذا توعية الوكلاء التجاريين بخدمات الحكومة الإلكترونية لافتاً الى ضرورة الاهتمام بوضع خطة سنوية للترويج للاستثمار المحلي والاجنبي في مصر لإحداث تشابك بين جميع القطاعات الانتاجية لتعميق المنتج المحلي وزيادة الإنتاج والتصدير، لتلبيةً نداء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق ١٤٠ مليار دولار صادرات مصريه