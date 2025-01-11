مستقبل وطن دمياط يسلم جهاز 100 عروسة

قال المهندس محمد أبو السعود عبد الكافي امين حزب مستقبل وطن في دمياط الجديدة، إن محافظة دمياط تستقبل النائب احمد عبد الجواد امين عام الحزب اليوم السبت لرسم الفرحة على وجوه ١٠٠ عروسة حيث سيتم إقامة حفل جماعي مساء اليوم السبت وتوزيع جهاز عرائس على ١٠٠ عروسة من فتيات محافظة دمياط بحضور قيادات الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن ضمن مبادرة "فرحة أولادنا".

ويشارك في حضور الاحتفالية، الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط، والنائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس الحزب، وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد بالحزب،والنائب إيهاب العمدة الأمين العام المساعد بالحزب، وعلي كيوان أمين الحزب بالمحافظة، فضلًا عن كافة أعضاء الحزب والأمناء وأمناء التنظيم بالمراكز والأقسام بالمحافظة.

وجدير بالذكر، قيام قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، بتنظيم جولات موسعة لكافة المحافظات، حيث تم زيارة 7 محافظات وهي "جنوب سيناء والمنوفية والبحيرة وبني سويف والمنيا والفيوم"، خلال الفترة الماضية، فضلًا عن استمرار جولاتها لباقي المحافظات خلال الفترة القادمة، لتقديم الدعم النقدي والعيني للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا من خلال مبادرات وفاعليات خدمية متنوعة، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة دمياط الجديدة اجتماعها التنظيمي، برئاسة المهندس محمد أبو السعود، أمين الحزب بالمدينة، وبحضور الدكتور محمد العرابي أمين التنظيم بالمحافظة، وماهر قنديل، أمين التنظيم بالمدينة، والمهندس محمد شريف، الأمين المساعد لأمين التنظيم بالمحافظة، وأمناء الوحدات الحزبية، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق لتحقيق أهداف الحزب في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى تنفيذ توجيهات الأمانة المركزية المتعلقة بتوسيع قاعدة الوحدات الحزبية.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الهامة، أبرزها متابعة ملف العضويات، وتقييم نتائج الفعاليات السابقة مثل مبادرة "مشوارك علينا" و"شتاء دافئ". كما تم طرح مجموعة من الأفكار الجديدة لتنظيم فعاليات مستقبلية خلال الفترة المقبلة.