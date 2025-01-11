مروان حمدي والنبريصي يقودان هجوم الإسماعيلي أمام البنك الأهلي بالدوري

أعلن حمد إبراهيم، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة البنك الأهلي، بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الإسماعيلي مع البنك الأهلي بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يمتلك البنك الأهلي 8 نقاط في المركز الحادي عشر.

تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: حاتم سكر - عماد حمدي - محمد نصر - عبدالكريم مصطفى.

خط الوسط: عبدالرحمن الدح - نخند بيومي - نادر فرج - إيرك تراوري.

خط الهجوم: مروان حمدي - خالد النبريصي.