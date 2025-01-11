شبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غداً الأحد، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد و مائل للدافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء و يصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء.

كما يشهد غداً الأحد، شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجة البحرى، ونشاط رياح علي مناطق من اقصي الغرب على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غداً الأحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري ،21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 21 للعظمي والصغرى 6 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمي والصغري 11 درجة .