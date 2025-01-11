دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز بالقوة الضاربة أمام ساجرادا الأنجولي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الذي يخوض به مواجهة ساجرادا الأنجولي بعد قليل على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة لوندا بالجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض بيراميدز مواجهة ساجرادا بالقوة الضاربة من أجل تحقيق الفوز وحسم التأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - أحمد توفيق - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - طارق علاء - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

ترتيب بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

يحتل بيراميدز والترجي التونسي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط لكل منهما، جمعها كل فريق من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة وتلقي هزيمة واحدة، بينما يأتي ساجرادا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل دجوليبا المجموعة برصيد نقطتين.

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا

ويدير اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، ويعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

ويراقب المباراة أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.

قائمة بيراميدز لمواجهة ساجرادا

ويستمر غياب المغربي محمد الشيبي، ومهند لاشين ومحمود عبد العاطي دونجا عن بيراميدز في مباراة ساجرادا الليلة بسبب الاصابة كما يغيب محمد حمدى بعدما فضل الجهاز الطبي إستبعاده من اللقاء بسبب إصابته في عضلات البطن .

وتضم قائمة بيراميدز لمواجهة ساجرادا كل من أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر في حراسة المرمى وفى خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ ، وفى خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا وفى خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي.