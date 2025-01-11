تارا عماد: الأقصر للسينما الأفريقية أصبح من الأجواء المميزة للمدينة التاريخية

أعربت الفنانة تارا عماد، عن امتنانها بحضور الدورة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية المقام بمعبد الأقصر، مشددة على أنه سعيدة بحضور هذه النسخة من المهرجان المميزة والذي يعد واحد من أقوى المهرجان السينمائية في مصر، قائلة: «مهرجان يشرف».

وأوضحت خلال تصريحاتها على هامش انطلاق الدورة الـ14 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، المُذاعة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذا المهرجان يشكل منظومة كبيرة لتأسيس مكان يرى فيه كل الجمهور أفلام أفريقية مميزة وتمتلئ بالكثير من الجوانب المميزة لسكان القارة السمراء.

وتابعت الفنانة تارا عماد: «أنا مبسوطة إني أحضر هذه النسخة من المهرجان التي اتمنى أن تكون على مستوى جيدة من الأفلام.. اتمنى الحضور كل سنه»، موضحة أنها منذ الصغر تأتي إلى محافظة الأقصر وتستمع بمثل هذه الأجواء المميزة بالمدينة.