رئيس الكنيسة الأسقفية يقدم التهنئة للقس رفعت فكري

قدم اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، تهانيه القلبية للقس رفعت فكري بمناسبة تنصيبه راعيًا للكنيسة الإنجيلية بروض الفرج، بحضور القس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر.

وأعرب رئيس الأساقفة عن خالص تهانيه للقس رفعت بمناسبة تنصيبه للكنيسة بروض الفرج، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يقوم به في خدمة الكنيسة والمجتمع.

واختتم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي زيارته برفع الصلاة، طالبًا من الله أن يبارك القس رفعت فكري في خدمته، وأن يجعل الكنيسة منارة للإيمان والمحبة، تحمل رسالة النعمة والبركة للجميع.

يُذكر أن القس رفعت فكري يتمتع بتاريخ حافل من العطاء والخدمة، مما يجعله إضافة قيمة للكنيسة وخدمتها، وهو أيضاً الأمين المشارك عن الكنيسة الإنجيلية في مجلس كنائس الشرق الأوسط.

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