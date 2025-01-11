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السبت 11 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يطمئن على سير امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية

بمدرسة المنتزة للتعليم الأساسي

اللواء علاء عبدالمعطي
اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ
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اطمئن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، على سير امتحانات النقل لطلاب المرحلة الابتدائية، وتوفير كافة سبل الراحة لهم أثناء أداء الامتحانات للفصل الدراسي الأول من العام الدراسى 2024-2025، حيث يؤدون امتحان مادة اللغة العربية بمدرسة المنتزة للتعليم الأساسي بشرق مدينة كفرالشيخ، التي تضم 16 لجنة بـ617 طالب وطالبة، وذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025 بلغ 516 ألف و400 طالب وطالبة، منهم 314 ألف و184 طالب وطالبة بـ783 مدرسة بالمرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى 233 طالب وطالبة بمدارس STEM "متفوقين"، مؤكدًا أن الامتحانات تجرى في أجواء هادئة، حيث بدأت اليوم وستستمر حتى نهاية الجدول المعلن.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على توفير سبل الراحة للطلاب وسير الامتحانات بشكل منتظم، مع مراعاة ظروف الطلاب ذوي الهمم، والتأكيد على التجهيزات اللازمة مثل وسائل الإنارة الجيدة، التهوية المناسبة، والحفاظ على نظافة اللجان من الداخل والخارج، متمنيًا لهم التوفيق والتميز.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف المرور على المدارس من خلال مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المعنيين، ومتابعة سير الامتحانات بشكل دوري، وتقديم كل الدعم للطلاب والطالبات وأيضًا المعلمين والإداريين لضمان نجاح العملية التعليمية، وتوفير المناخ الملائم للتعليم وتحفيز أبناءنا الطلاب، لتحقيق أعلى معدلات التفوق.

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