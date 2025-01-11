بالصور.. رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يستمع لآراء الطلاب حول امتحانات الترم الأول

أجرى الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات في أسبوعها الثاني في مختلف اللجان الامتحانية بكليتي تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية وتكنولوجيا الصناعة والطاقة، يرافقه الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

امتحانات الترم الأول

وخلال الجولة، حرص رئيس الجامعة على الاطمئنان على سير الامتحانات وانتظامها من خلال إجراء أحاديث ودية مع عدد من الطلاب، استمع خلالها إلى آرائهم حول صعوبة الامتحانات وتوافر كافة الإمكانيات التي تساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم، كما استمع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم لتطوير العملية الامتحانية في المستقبل.

وأكد الدكتور زين الدين، أن الامتحانات تسير في جو من الهدوء والانضباط، ولم ترد حتى الآن أي شكاوى من الطلاب إذ تحرص الجامعة إلى تحقيق نتائج إيجابية تعكس مستوى الطلاب وجهود أعضاء هيئة التدريس، مشيراً إلى أن الجامعة قد اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان سير الامتحانات في بيئة مناسبة وجو من الهدوء والانضباط، حيث جرى توفير كافة اللوازم والخدمات التي يحتاجها الطلاب، بالإضافة إلى تفعيل غرفة عمليات تعمل على مدار أيام الامتحانات لتلقي أي استفسارات أو شكاوى وحلها فوراً.

من جانبه، أكد الدكتور رسلان، أن الجامعة تعمل جاهدة على توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب، مشيراً إلى أن نجاح الطلاب هو نجاح للجامعة بأكملها، إذ تأتي هذه الجولة في إطار حرص إدارة الجامعة على التواصل المباشر مع الطلاب والاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم، مما يساهم في تطوير العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج، مشيراً إلى توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى تفعيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وحلها فوراً.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة قد وضعت خطة زمنية دقيقة لسير الامتحانات، وتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بشكل عادل، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الأمراض، لضمان سير الامتحانات في هدوء وسلاسة، مشيراً إلى تشكيل لجان متخصصة للإشراف على سير العملية الامتحانية، والتعامل مع أي طارئ قد يواجه الطلاب.

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة طيبة التكنولوجية

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025 بجامعة طيبة التكنولوجية، يوم السبت الماضي الموافق 4 يناير 2025 وسط إجراءات واستعدادات مكثفة من إدارة الجامعة، وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية وتكنولوجيا الصناعة والطاقة حتى يوم 23 يناير 2025.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، أن الجامعة قد استكملت جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق الامتحانات، مشيراً إلى توفير كافة الإمكانيات التي من شأنها أن توفر أجواءً مناسبة للطلاب لتقديم أفضل ما لديهم، موضحًا أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالعملية الامتحانية، وتحرص على أن تتم في بيئة هادئة ومناسبة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية.

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