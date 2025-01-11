ads
السبت 11 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يستمع لآراء الطلاب حول امتحانات الترم الأول

امتحانات الجامعة
امتحانات الجامعة التكنولوجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أجرى الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات في أسبوعها الثاني في مختلف اللجان الامتحانية بكليتي تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية وتكنولوجيا الصناعة والطاقة، يرافقه الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

امتحانات الترم الأول

وخلال الجولة، حرص رئيس الجامعة على الاطمئنان على سير الامتحانات وانتظامها من خلال إجراء أحاديث ودية مع عدد من الطلاب، استمع خلالها إلى آرائهم حول صعوبة الامتحانات وتوافر كافة الإمكانيات التي تساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم، كما استمع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم لتطوير العملية الامتحانية في المستقبل.

وأكد الدكتور زين الدين، أن الامتحانات تسير في جو من الهدوء والانضباط، ولم ترد حتى الآن أي شكاوى من الطلاب إذ تحرص الجامعة إلى تحقيق نتائج إيجابية تعكس مستوى الطلاب وجهود أعضاء هيئة التدريس، مشيراً إلى أن الجامعة قد اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان سير الامتحانات في بيئة مناسبة وجو من الهدوء والانضباط، حيث جرى توفير كافة اللوازم والخدمات التي يحتاجها الطلاب، بالإضافة إلى تفعيل غرفة عمليات تعمل على مدار أيام الامتحانات لتلقي أي استفسارات أو شكاوى وحلها فوراً.

من جانبه، أكد الدكتور رسلان، أن الجامعة تعمل جاهدة على توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب، مشيراً إلى أن نجاح الطلاب هو نجاح للجامعة بأكملها، إذ تأتي هذه الجولة في إطار حرص إدارة الجامعة على التواصل المباشر مع الطلاب والاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم، مما يساهم في تطوير العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج، مشيراً إلى توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى تفعيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وحلها فوراً.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة قد وضعت خطة زمنية دقيقة لسير الامتحانات، وتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بشكل عادل، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الأمراض، لضمان سير الامتحانات في هدوء وسلاسة، مشيراً إلى تشكيل لجان متخصصة للإشراف على سير العملية الامتحانية، والتعامل مع أي طارئ قد يواجه الطلاب.

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة طيبة التكنولوجية 

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025 بجامعة طيبة التكنولوجية، يوم السبت الماضي الموافق 4 يناير 2025 وسط إجراءات واستعدادات مكثفة من إدارة الجامعة، وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية وتكنولوجيا الصناعة والطاقة حتى يوم 23 يناير 2025.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، أن الجامعة قد استكملت جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق الامتحانات، مشيراً إلى توفير كافة الإمكانيات التي من شأنها أن توفر أجواءً مناسبة للطلاب لتقديم أفضل ما لديهم، موضحًا أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالعملية الامتحانية، وتحرص على أن تتم في بيئة هادئة ومناسبة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية.

 

IMG-20250105-WA0084
IMG-20250105-WA0084
IMG-20250105-WA0085
IMG-20250105-WA0085
IMG-20250105-WA0086
IMG-20250105-WA0086
IMG-20250105-WA0087
IMG-20250105-WA0087
IMG-20250105-WA0088
IMG-20250105-WA0088
IMG-20250105-WA0089
IMG-20250105-WA0089
IMG-20250105-WA0090
IMG-20250105-WA0090
IMG-20250105-WA0091
IMG-20250105-WA0091
IMG-20250105-WA0092
IMG-20250105-WA0092
IMG-20250105-WA0093
IMG-20250105-WA0093
IMG-20250105-WA0094
IMG-20250105-WA0094
IMG-20250105-WA0095
IMG-20250105-WA0095
IMG-20250105-WA0096
IMG-20250105-WA0096
IMG-20250105-WA0097
IMG-20250105-WA0097
IMG-20250105-WA0098
IMG-20250105-WA0098
IMG-20250105-WA0099
IMG-20250105-WA0099
IMG-20250111-WA0008
IMG-20250111-WA0008
IMG-20250111-WA0010
IMG-20250111-WA0010
IMG-20250111-WA0012
IMG-20250111-WA0012
IMG-20250111-WA0014
IMG-20250111-WA0014
IMG-20250111-WA0016
IMG-20250111-WA0016
IMG-20250111-WA0018
IMG-20250111-WA0018
IMG-20250111-WA0020
IMG-20250111-WA0020
IMG-20250111-WA0022
IMG-20250111-WA0022
جامعة طيبة التكنولوجية امتحانات الترم الاول الدكتور عادل زين الدين محافظة الأقصر امتحانات الأقصر