محمد عبد الرؤوف رئيسًا لمجلس إدارة مركز تطوير الكيماويات ببحوث البترول

أصدر معهد بحوث البترول قرارًا بتعيين الدكتور محمد عبد الرؤوف رئيسًا لمجلس إدارة مركز تطوير الكيماويات بمعهد بحوث البترول، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تقليل فاتورة الاستيراد وتعميق المنتج المحلي توفيرًا للعملة الدولارية.

وشهد معهد بحوث البترول في الأونة الأخيرة مساهمة فعالة في توفير منتجات محلية من كيمياويات معالجة حقول إنتاج الزيت والغاز بمعدلات نمو تجاوزت 200 % في العام المالي الحالي مما كان له أكبر الأثر في توفير العملة الصعبة والمقدرة بملايين الدولارات وتوفير فرص العمل للمصريين، تحت رعاية المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة معهد بحوث البترول والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون البحث العلمي والابتكار حقق المعهد انجازًا نحو تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاءه كمركز بحثي علمي يساهم في تنفيذ الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت مظلة رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه معهد بحوث البترول بقيادة الدكتور محمود رمزي القائم بأعمال مدير المعهد طفرة هائلة في التركيز على مساعدة الدولة المصرية في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العمله الصعبة لدعم الاقتصاد المصري.

وارتفعت معدلات الأداء البحثي لأعضاء هيئة البحوث وتم نشر ( 456 ) ورقة بحثية طبقًا لقاعدة بيانات(Scopus ) في مختلف المجلات العلمية والدوريات الدولية .

كما ارتفعت مؤشرات أداء المعهد بالتواجد ضمن أفضل عشرة مراكز بحثية مصريه لعام 2024 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA Region)، حيث احتل المعهد المركز العاشر في تصنيف المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واحتل المعهد المركز الخامس من بين 92 هيئة / مركز / معهد بحثي مصري على مستوى المؤسسات البحثية المصرية، كما احتل المعهد المركز الثالث على مستوى 11 مركز / معهد بحثى من بين المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

علاوة علي إدراج (18) من علماء المعهد ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية وهي قائمة أسماء أعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات وعددهم نحو 210 ألف عالم من 167 دولة يصنف بها العلماء حول العالم في 22 مجالًا علميا ينقسم إلى 176 تخصص اعتمادًا على قاعدة بياناتScopus ‎.

كما ارتفعت مؤشرات المجلة المصرية للبترول Egyptian Journal of Petroleum

وأصدرت العدد (33) لعام 2024 على موقع Digital Commons التابع للموقع الإلكترونى للناشر العالمى (Elsevier).

وتمت الموافقة وتوقيع عقود ( 12 ) عقد مشروع بحثي جديد خلال العام 2024 ممولين من خلال هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار( STDF ) وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والتمويل الذاتي من موارد المعهد.

كما شهدت الإيرادات الذاتية للمعهد زيادة ملحوظة تجاوزت ضعف الاعوام السابقة وهو الأمر الذي يتوافق مع تحقيق أهداف المعهد لدعم الصناعات البترولية ويتماشى مع سياسة الدولة نحو ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من المراكز البحثية لزيادة التمويل الذاتي الناتج عن استغلال عوائد المخرجات البحثية التطبيقية لأعضاء هيئة البحوث.