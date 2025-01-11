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السبت 11 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة المتهم بقتل اللواء نبيل فراج

اللواء الراحل نبيل
اللواء الراحل نبيل فراج
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قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر،  برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة متهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج، لجلسة ٩ فبراير.

ووجهت النيابة للمتهمين الـ13، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل آخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومي للبلاد.


وتم أيضا توجيه اتهام للمتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

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