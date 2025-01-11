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السبت 11 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

طارق مصطفى
طارق مصطفى
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 أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. 
وجاء التشكيل على النحو التالي.. 
حراسة المرمى 
عبد العزيز البلعوطى 
خط الدفاع 
محمد عبد الغنى، محمود الجزار، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو 
خط الوسط 
سعيدو سيمبورى، سيرجي اكا، احمد النادرى، محمد هلال 
خط الهجوم 
جريندو،ياو أنور 
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
أحمد صبحى، أبو بكر كيتا، محمد فتحى، محمد إبراهيم، خالد عبد الشافى، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، أحمد مدبولى، أحمد سعيد.

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