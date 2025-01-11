دوري أبطال إفريقيا.. الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في كوت ديفوار

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على التواصل مع محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة والذي يترأس بعثة الأهلي في كوت ديفوار من أجل الاطمئنان على البعثة والفريق وتدعيم الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة ستاد أبيدجان الليلة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة استاد أبيدجان اليوم، حيث شهدت الجلسة مناقشة خطة المباراة وأيضا تشكيل الفريق المنتظر إعلانه في المحاضرة الأخيرة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام أبيدجان

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات، إمام عاشور، وسام أبو علي.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أورلاندو (جنوب إفريقيا) – 8 نقاط.

الأهلى (مصر) – 7 نقاط.

شباب بلوزداد (الجزائر) – 6 نقاط.

استاد أبيدجان (كوت ديفوار) – نقطة واحدة.

موعد مباراة الأهلي وإستاد ابيدجان

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهي المباراة التي تقام ضمن مباريات المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا التي تضم كلًا من الأهلي وأورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد وإستاد أبيدجان.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المنتظر أن تنقل قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان.

قائمة الأهلي في كوت ديفوار

وضمت قائمة الأهلي كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.