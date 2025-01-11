قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية

أفادت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، بالتطورات الأخيرة بشأن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس وعدد من البلدات والمحافظات الفلسطينية.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية كثفت من إجراءات الحواجز العسكرية في نابلس، جنين، طولكرم، وغيرها من مناطق شمال الضفة الغربية، في وقت شهدت فيه بعض القرى عمليات اقتحام وتكثيف للتمركزات العسكرية في مداخلها، مثل قرى كفر نعمة، سلواد، بيرزيت، وابن عين.

وأضافت، أن الاقتحامات شملت العديد من القرى الفلسطينية دون أن يتم تسجيل أي إصابات أو وفيات بين المواطنين، ورغم ذلك، في مدينة نابلس، وقع حادث مهاجمة مجموعة من المستوطنين، مما أسفر عن إصابة فلسطيني برصاصة في قدمه، تزامنًا مع مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين في قرية نطمة، حيث تدخلت قوات الاحتلال للتصدي لهم.

وتابعت، أن قرية دوما تعرضت أيضًا لهجوم من قبل ميليشيات المستوطنين الذين هاجموا المنازل والممتلكات الفلسطينية، بينما تواصلت هجمات المستوطنين في جنوب نابلس وعلى العديد من القرى الفلسطينية.

كما أشارت إلى أن مستوطنًا استخدم ماشية وأبقارًا للتجول في الأراضي الفلسطينية في قرية المغير، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال القرية، مؤكدةً أن هجمات المستوطنين لا تزال مستمرة، في وقت يشهد فيه تصعيدًا عسكريًا من قوات الاحتلال ضد البلدات الفلسطينية.