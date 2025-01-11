مراسل القاهرة الإخبارية يرصد تفاصيل لقاءأحمد الشرع وميقاتي

أكد خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق، أن زيارة رئيس الحكومة اللبنانية إلى دمشق هي الأولى منذ زيارة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري في يوليو 2010.

وأشار “هملو”، إلى أن الملفات المطروحة على طاولة الحوار بين المسؤولين اللبنانيين والسوريين تشمل عدة قضايا مهمة، أبرزها موضوع المعاملة بالمثل بين البلدين، مؤكدًا أن السوريين الذين يدخلون لبنان يحتاجون إلى إقامة أو بطاقة عمل أو تأشيرات فندقية، بينما يدخل اللبنانيون إلى سوريا بسهولة دون هذه الإجراءات.

وأضاف أن قضايا أخرى، مثل ملف الحدود بين لبنان وسوريا، وموضوع اللاجئين السوريين في لبنان، ستكون على رأس المباحثات، مشيرًا إلى أن العلاقات اللبنانية السورية تتمتع بإرث طويل من التداخل السياسي والشعبي والعسكري، حيث يتشارك البلدان العديد من الروابط الاجتماعية والتجارية.

ونوه بأن السوريين، خاصة الموالين لحزب الله، يتطلعون إلى استقرار لبنان ويرغبون في أن يتم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة تعزز الاستقرار في البلاد، مضيفًا أن مسألة ضبط الحدود بين البلدين ستكون واحدة من القضايا المطروحة، خاصة في ظل عمليات التهريب التي كانت تتم عبر الحدود، مشيرًا إلى أن الأوضاع العسكرية الحالية في سوريا قد أدت إلى تغيير في السيطرة على الحدود بين البلدين.