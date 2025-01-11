جمال العدل: دي نصيحتي لجيل حلمي وهنيدي ومحمد سعد

كشف المنتج جمال العدل عن نصيحته لجيل أحمد حلمي ومحمد هنيدي ومحمد سعد، أن يقدموا عمل سينمائي على الأقل كل عام، ولا يجوز أن يقدم كل منهم فيلم على فترات متباعدة.

وأضاف العدل، قابلت أحمد حلمي من كام سنة وكانت منى ذكي معانا، وقولتله لازم يكون ليك عمل على الأقل في السنة، مش هقولك أحمد ذكي وعادل إمام، لأنهم كانوا شغالين بالأربع والخمس أفلام.

وأضاف المنتج جمال العدل خلال استضافته في بودكاست "إبن كارك"، أن أحمد حلمي وبعض النجوم تخشي ألا تحقق إيرادات، أو النجاح المنتظر، فتصبح الخطوة أثقل شيئًا فشيئًا.

وأعرب العدل عن ثقته في موهبة هذا الجيل، وأنه يتمنى طوال الوقت أن يقوم بإنتاج أعمالهم، فهم نجوم لهم شعبية وجماهيرية كبيرة على مستوى مصر والعالم العربي.