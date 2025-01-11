رئيس جامعة المنوفية يلتقي مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية

التقى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بمكتبه، اللواء هشام السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، وذلك في إطار الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات وتنفيذ واستكمال منشآت الجامعة ،وبحث سبل التعاون والدعم في تنفيذ مشروعات الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، متابعته الدورية لكافة مشروعات الجامعة من خلال عقد العديد من الإجتماعات الدورية مع مختلف الجهات والادارات المعنية والشركات المنفذة لمتابعة التنفيذ و تقديم التيسيرات اللازمة لتسليمها وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأشار القاصد إلى أن اللواء هشام السوداني تفقد مشروع المكتبة المركزية بكلية الصيدلة، ومبنى مدرجات الصيدلة، كما تفقد مشروعي مبني العيادات الخارجية وكلية طب الأسنان،و مشروع تعلية مستشفى الطوارئ.

ومن جانبه ثمن مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية جهود الجامعة في متابعة منشآت الجامعة وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والتواصل الدائم مع الشركات المنفذة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الأداء، لافتاً إلى أن زيارته اليوم تأتى فى إطار خطة الدولة الشاملة لمتابعة المشروعات التنموية ذات البعد الإجتماعى و الإقتصادى لإعطاء دفعة تنموية للمشروعات تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.