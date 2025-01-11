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السبت 11 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وصول 30 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتلاحظ نشاطًا ملحوظًا في تداول الشاحنات والبضائع، حيث تم تداول 51000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1379 شاحنة و 110 سيارة، شملت حركة الواردات 37000 طن بضائع، 725 شاحنة و101 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع، 654 شاحنة و9 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم السبت، لاستقبال السفينة  RUI SU PANG على متنها 30000  طن ألومنيوم قادمة من السعودية، كما يستقبل ثلاث سفن أخرى وهي دليلة، الحرية وسينا، بينما تغادر السفينتين أمل وAlcudia Express، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي أمل، القاهرة  وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهي سينا، دليلة والحرية كما تم تداول 4100 طن بضائع و480 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي عمان، بريدج، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2525 راكب بموانيها.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الوارد حركة الصادر