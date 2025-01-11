تحقيقات النيابة تكشف حجم خسائر مخزن قطار غيار سيارات بالأزبكية

كشفت تحقيقات نيابة الأزبكية عن حجم خسائر مخزن قطع غيار سيارات، نشب به حريق بمنطقة التوفيقية، حيث تبين أن الخسائر قدرت بمبلغ تجاوز الـ 2 مليون جنيه.

وقال مالك المخزن، إن المكان مبني على مساحة 150 متر وأثناء قيامه وبعض العمال بعمل صيانة كهرباء نشب منه ماس كهربائي.

وأضاف مالك المخزن، أنه نظرًا لأن المكان يمتلئ بعبوات إسبراي وكاوتشات سيارات تسببت في تصاعد ألسنة النيران وتزايدها.

وأضافت التحقيقات، أن النيران أتت على جميع محتويات المخزن الذي يقع بالطابق الأخير من عقار مكون من 5 طوابق.

وكان حريق قد اندلع داخل مخزن بمنطقة التوفيقية في الأزبكية، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران.

وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة، فيما نجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق وتحرر المحضر اللازم.