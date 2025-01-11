تأجيل أولى جلسات محاكمة أب مهتم بقتل ابنته لشكه في سلوكها بالفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم "حمدي .ص" 55 سنة، في اتهامها بقتل ابنته "حبيبه حمدي" 15 سنه وذلك لشكه في سلوكه، بنجع جويلي التابع لقرية العدوة بدائرة مركز شرطة الفيوم، لجلسة الاربعاء 15 يناير وذلك لعدم حضور المحامي الاصلي للمتهم.



وتعود تفاصيل القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمود أبو بكر مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، بالعثور على فتاة تدعى حبيبة حمدى صبحى – 15 عاما، مذبوحة وملقاة بجوار شريط السكة الحديد بنجع جويلى التابع لقرية العدوة، حيث جرى تشكيل فريق بحث يقوده العقيد معتز اللواج رئيس مباحث مركز الفيوم، وتبين أن سبب الحادث يرجع إلى أن والد الفتاة راودته الشكوك فى ابنته بأن لها علاقات بشباب، وأنها تتحدث معهم تليفونيا، وهو ما جعله فى حيرة، خصوصا، وأنه يعيش فى مجتمع ريفى.

وقال الأب المتهم في اعترافاته،: "استدرجت ابنتي لمنطقة قرب مصنع القمامة بنجع جويلى، وذبحتها ثم هربت من المنطقة".

من جانبها كثفت قوات الأمن من جهودها وألقت القبض على المتهم، وأحالته للنيابة التى قررت استدعاء الطبيب الشرعى لتشريح جثة الفتاة وبيان سبب.