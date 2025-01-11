اللواء وائل الشربيني: منطقة اللسان بـ "رأس البر" ستكون واجهة سياحية عالمية

تحدث اللواء وائل الشربيني، رئيس مدينة رأس البر، عن تطوير منطقة اللسان بـ رأس البر الذي يعد نقلة كبيرة لقطاع السياحة، قائلًا: إن منطقة اللسان برأس البر تشهد أعمال تطوير شاملة لمواكبة العصر، والاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي المميز.

وأضاف “الشربيني”، خلال تصريحاته عبر القناة “الأولى المصرية”، أن تلك المنطقة ستكون واجهة سياحية عالمية، وجذب سياحي محلي وعالمي، فضلًا عن تدعيم حجز الأمواج بطول الشاطئ، لتقليل تأثير التيارات البحرية لحماية الشواطئ من التآكل.

وأوضح رئيس مدينة رأس البر، أنه تم تطوير وتأهيل الشوارع المحيطة بمنطقة اللسان، وزيادة المساحات الخضراء، وأشجار الزينة، والإضاءات الديكورية، مؤكدًا أننا نشهد رضا كبيرة من المواطن باللمسة الحضارتة التي تمت في المرحلة الأولى لتطوير اللسان، مع زيادة الإقبال على الممشى.