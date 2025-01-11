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السبت 11 يناير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تعاني من الاكتئاب.. التصريح بدفن جثة سيدة قفزت من السادس في الطالبية

أرشيفية
أرشيفية
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صرحت النيابة العام بجنوب الجيزة، بدفن جثة سيدة في عقدها الخامس أنهت حياتها قفزاً من الطابق السادس لمعاناتها من حالة اكتئاب بمنطقة الطالبية، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميليلة حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بسقوط سيدة من علو بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين إقدام سيدة في عقدها الخامس علي إنهاء حياتها قفزاً من الطابق السادس لمعاناتها من حالة إكتئاب، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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