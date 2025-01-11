زراعة 45 ألف شجرة جديدة ضمن مبادرة «100 مليون شجرة» بالمنيا

تكثف محافظة المنيا جهودها لزراعة اشجار جديدة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، حيث تم زراعة 45 ألف شجرة بمختلف مراكزها خلال عام 2024، ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وتهدف هذه الجهود إلى مواجهة تحديات الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، من خلال زيادة الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز الوعي البيئي بين المواطنين.

أهمية زراعة الأشجار المثمرة

وتسهم زراعة الأشجار المثمرة مثل الليمون، الكازوارينا، الكونوكاربس، البرتقال، اليوسفي، الجوافة، والتوت العماني في توفير بيئة نظيفة وصحية، مع تعزيز فرص العمل وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية.

إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون شجرة

تستعد المحافظة حاليًا لإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة، بالتوازي مع جهود إنشاء مشتل داخل ديوان عام المحافظة، والذي يضم 1500 شتلة وعقلة متنوعة من نباتات الزينة مثل الورد البلدي والفل، لتعزيز جمال المدن بمختلف مراكز المحافظة.

وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ رؤية القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من البُعد البيئي، ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، بهدف توفير بيئة نظيفة وآمنة لجميع المواطنين.