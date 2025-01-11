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السبت 11 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث سياسي: أموال الصمت في أمريكا مسرحية قانونية وسياسية

دونالد ترامب
دونالد ترامب
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علق الباحث السياسي، ماهر نقولا، على حكم قضية أموال الصمت في أمريكا وإدانة ترامب، مؤكدًا أن الإدانة لن تؤثر عليه، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو مسرحية قانونية وسياسية.

وأضاف نقولا في مداخلة له اليوم السبت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التهمة الموجهة إلى ترامب هي تهمة رمزية، نظرًا لأن القضية قديمة جدًا، والرأي العام الأمريكي اليوم لا يرى هذه القضية ذات أهمية، مع العلم أنهم يدركون أن ترامب ليس قديسًا أو رجل دين أو شخصًا متصوفًا ومؤمنًا، بل هو شخص عادي. رغم ذلك، انتخبه الأمريكيون، بما في ذلك الناخبين المحافظين ثقافيًا، لاعتبارات تختلف تمامًا عن الاعتبارات الأخلاقية.

وأوضح أن القضاة اليساريين الديمقراطيين استخدموا القانون كأداة ضد خصومهم، وطبقوا صيغة قانونية قديمة ضد ترامب، مما جعل القضية تبدو أكبر بكثير من حقيقتها. ولهذا، فإن الرأي العام الأمريكي يرى أن الماضي قد ولى، وأن هذه القضية لا تبرر تصنيف ترامب كرجل شرير.

قضية أموال الصمت في أمريكا ,دونالد ترامب