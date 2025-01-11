انهيار جزئى لمنزل قديم بكوم أمبو دون وقوع خسائر فى الأرواح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فور إخطاره بحدوث تصدع وإنهيار جزئى بالطابق الأرضى لأحد المنازل القديمة بمدينة كوم أمبو السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل بالإشراف الميدانى على جهود رجال الحماية المدنية، وأيضاً العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين لرفع مخلفات وأنقاض الطابق الذى حدث به التصدع والإنهيار الجزئى دون وقوع خسائر فى الأرواح، فيما توجد حالة إصابة بسيطة واحدة لصاحب المنزل، وتم نقله لمستشفى كوم أمبو المركزى لتقديم أوجه الرعاية الطبية المتكاملة له .

انهيار جزئي لأحد المنازل بكوم أمبو

البدء فى أعمال إخلاء المبنى الخاص بالمنزل وتوفير بديل بالأيواء العاجل

موجهاً إلى البدء فى أعمال إخلاء المبنى الخاص بالمنزل، والذى يتكون من 3 طوابق عبارة عن توسع رأسى بمساحة 32 متر ، ومبنى من الطوب اللبن ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة، مع توفير مكان بديل بالأيواء العاجل للأسرة المقيمة بالمنزل، والتى تتكون من الزوج والزوجة وأبنتهما.

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