وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا

أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، عن تقديره لاستضافة الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي جمع بين مصر والصومال وإريتريا، في إطار متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة الثلاثية التي انعقدت في العاصمة الإريترية أسمرة.

وقد شهدت القمة حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب دعوة كريمة من الرئيس الإريتري.

وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيريه الإريتري والصومالي، والذي بُث عبر قناة "إكسترا نيوز"، أشار الدكتور عبد العاطي إلى أهمية هذا الاجتماع في تعزيز أواصر التعاون بين الدول الثلاث، بما يحقق المصالح المشتركة في مجالات الأمن والتنمية، كما أعلن عن التوافق على عقد الاجتماع الوزاري الثلاثي المقبل في العاصمة الصومالية مقديشو، موضحًا أن هذا الاجتماع سيهدف إلى متابعة تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا، والتحضير لقمة ثلاثية جديدة تجمع رؤساء الدول الثلاث.

وأكد وزير الخارجية على أن هذه اللقاءات تعكس الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية، ودفع مسيرة التعاون لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.