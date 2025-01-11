كان بيعمل شاي.. التصريح بدفن جثة عامل اختنق بالغاز في أكتوبر

صرحت النيابة العامة بأكتوبر، بدفن جثة عامل لقي مصرعه اختناقًا بالغاز عقب حدوث تسرب أثناء إعداده مشروب الشاي داخل شقة سكنية، عقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأمرت النيابة بتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن وجاري استكمال التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من طوارئ الصحة بحدوث حالة اختناق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين مصرع عامل اختناقًا بالغاز نتيجة تسرب أثناء إعداده مشروب الشاي إذ غلبه النوم وتسرب الغاز ما أدى إلى اختناقه ووفاته، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.