مؤتمر صحفي لعلي ماهر للإعلان عن تفاصيل مباراة إنيمبا في الكونفدرالية

يعقد اليوم السبت علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، مؤتمر صحفي للتحدث حول تفاصيل المباراة المرتقبة لفريقه بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية امام فريق إنيمبا النيجيري

وتقام المباراة فى السادسة مساء غدا الأحد، باستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

وكانت قد أسفرت نتائج الاجتماع الفني للقاء المرتقب للنادي المصري ، بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه إنيمبا النيجيري فى السادسة مساء غد، الأحد، باستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية، عن ارتداء فريق المصري الزي البديل باللون الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر.

وأعلن على ماهر المدير الفني الفريق المصري البورسعيدي، قائمة النسور التي ستخوض مباراة إنيمبا، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024-2025.

وجاءت قائمة المصري في مواجهة إنيمبا كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد، محمود حمدي، محمد شحاتة.

خط الدفاع: باهر المحمدي، محمد دبش، خالد صبحي، محمد هاشم، عمرو سعداوي، حسن على، أحمد عيد.

خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهري، محمد الشامي، عبدالرحيم دغموم، كريم بامبو، خالد الغندور، محمد مخلوف، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، ليستويل أمانكونا.

ويسعى الفريق المصري، في التأهل إلى ربع النهائي والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لإسعاد جماهير بورسعيد وإنهاء الموسم الجاري بحصد بطولة.

يحتل النادي المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط خلف الزمالك المتصدر برصيد 8 نقاط، ويليه كل من بلاك بولز وأنيمبا، برصيد 4 نقاط لكل فريق، وهو ما يشعل الصراع على بطاقة التأهل الثانية، ويحتاج المصري إلى الفوز في آخر جولتين لحسم تأهله دون انتظار نتائج المنافسين، ومن المقرر أن يخرج المصري لمواجهة أنيمبا بنيجيريا، ثم يعود لمواجهة بلاك بولز بالقاهرة.