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السبت 11 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الهلال بقوته الهجومية أمام العروبة في الدوري السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي
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يستعد نادي الهلال لمواجهة نادي العروبة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي، حيث يسعى الفريق الأزرق لتعزيز موقعه في صدارة الترتيب واستمرار نتائجه الإيجابية.

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة العروبة

اختار المدرب تشكيلًا يضم نخبة من اللاعبين البارزين، مع عودة النجم البرازيلي مالكوم إلى القائمة، كما يتولى قيادة الهجوم النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بينما يشارك المدافع المميز حسان تمبكتي في خط الدفاع.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، حسان تمبكتي، علي البليهي، رينان لودي.

خط الوسط الدفاعي: روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

خط الوسط الهجومي: ماركوس ليوناردو، مالكوم، محمد القحطاني.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان.

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