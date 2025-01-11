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السبت 11 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة طالبين دهسا أسفل عجلات قطار بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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توفي طالبان دهسا أسفل عجلات قطار أثناء عبورهم المزلقان  في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، تم نقلهم الي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة طالبين اثناء عبورهم المزلقان بالمنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة طالبين دهسا أسفل عجلات القطار أثناء عبورهم مزلقان ملوي جنوب محافظة المنيا.

انتقال سيارات الاسعاف والاجهزة الامنية لموقع الحادث 

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة كل من "ر.ك"، "ع.م" مقيمين في احدي قري مركز ملوي.

تم نقل المتوفيين الي ثلاجة حفظ الموتي في مستشفي ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة دهسا أسفل عجلات القطار محافظة المنيا المنيا القطار