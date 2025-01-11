استدعاء والد فتاة سقطت من الطابق الثاني بأكتوبر

استعلمت النيابة العامة بأكتوبر، على الحالة الصحية لطالبة سقطت من الطابق الثاني أثناء هروبها من والدها لمنعه خروجها، بمنطقة حدائق أكتوبر، تمهيداً لسماع أقوالها.

كما أمرت النيابة بإستدعاء والد المصابة لسماع أقواله في الواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

كان قد تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بسقوط طالبة من علو بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة طالبة الهروب من شقتها لرفض والدها خروجها، عن طريق النافذة قامت بربط ملاءة سرير ومحاولة النزول من خلالها ولكن انزلقت يداها وسقطت من الطابق الثاني ما أسفر عن إصابتها بارتجاج في المخ، وجرى نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.