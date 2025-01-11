ads
السبت 11 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استدعاء والد فتاة سقطت من الطابق الثاني بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استعلمت النيابة العامة بأكتوبر، على الحالة الصحية لطالبة سقطت من الطابق الثاني أثناء هروبها من والدها لمنعه خروجها، بمنطقة حدائق أكتوبر، تمهيداً لسماع أقوالها.

كما أمرت النيابة بإستدعاء والد المصابة لسماع أقواله في الواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

كان قد تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بسقوط طالبة من علو بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة طالبة الهروب من شقتها لرفض والدها خروجها، عن طريق النافذة قامت بربط ملاءة سرير ومحاولة النزول من خلالها ولكن انزلقت يداها وسقطت من الطابق الثاني ما أسفر عن إصابتها بارتجاج في المخ، وجرى نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ارتجاج في المخ أجهزة الأمن الحالة الصحية سقطت من الطابق الثاني أثناء هروبها حدائق أكتوبر أكتوبر